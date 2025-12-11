2ème brocante de la pêche Rue du 19 Mars 1962 Lons-le-Saunier

2ème brocante de la pêche

Rue du 19 Mars 1962 Juraparc Lons-le-Saunier Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 08:00:00

fin : 2026-01-25 16:00:00

Date(s) :

2026-01-25

.

Rue du 19 Mars 1962 Juraparc Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 75 92 99 46

English : 2ème brocante de la pêche

L’événement 2ème brocante de la pêche Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-12-11 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION