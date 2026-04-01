Senlis

2ème Brocante du Rugby Club de Senlis

Avenue de Reims Senlis Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 08:00:00

fin : 2026-04-26 17:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Le Dimanche 26 avril aura lieu la première brocante du rugby club de Senlis, avenue de Reims.

Venez toute la journée chiner et dénicher des merveilles lors de cet évènement. Sur place, il y aura de quoi vous restaurer. Plus d’informations au 06 42 31 68 43.

Le dimanche 26 avril, le Rugby Club de Senlis organise sa toute première brocante, qui se tiendra avenue de Reims.

Tout au long de la journée, venez chiner, flâner entre les stands et peut‑être dénicher la perle rare parmi des dizaines d’exposants objets vintage, déco, jouets, livres, vêtements, petits trésors inattendus… Il y en aura pour tous les goûts !

Pour rendre cette journée encore plus agréable, un point de restauration sera disponible sur place boissons, snacks et petite restauration pour profiter d’une pause gourmande en famille ou entre amis.

Que vous soyez passionné de brocantes ou simplement curieux, c’est l’occasion idéale de passer un bon moment tout en soutenant le club.

Pour toute information complémentaire ou pour réserver un emplacement, vous pouvez contacter le 06 42 31 68 43. .

Avenue de Reims Senlis 60300 Oise Hauts-de-France +33 6 42 31 68 43

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On Sunday April 26, the Senlis rugby club will be holding its first flea market on avenue de Reims.

Come and spend the whole day browsing for bargains. There will be plenty of food and drink on site. Further information on 06 42 31 68 43.

L’événement 2ème Brocante du Rugby Club de Senlis Senlis a été mis à jour le 2025-01-30 par Chantilly-Senlis Tourisme