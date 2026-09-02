Informations pratiques

Chambray-lès-Tours

2ème carte aux professeurs de l’École municipale de musique

2 Rue Alexandra David Néel Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2027-03-14 11:00:00

fin : 2027-03-14 12:00:00

Date(s) :

2027-03-14

Découvrez vos professeurs autrement ! Avec les Cartes Blanches, Natyaliya Natal, Florence Allain, Philippe Galland et Benoît Julien quittent les partitions pour partager leur univers musical. Des interprétations personnelles, surprenantes et passionnées, à ne pas manquer !

Découvrez vos professeurs autrement ! Avec les Cartes Blanches, Camille Verger à la guitare et Damien Bernard à la contrebasse vous invitent à partager leur univers musical. Un concert libre, personnel et surprenant, entre passion, complicité et plaisir de jouer !

Gratuit – Réservation obligatoire .

2 Rue Alexandra David Néel Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 48 45 82

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English :

Get to know your teachers in a whole new way! With the « Cartes Blanches » series, Natyaliya Natal, Florence Allain, Philippe Galland, and Benoît Julien step away from the sheet music to share their musical worlds. Personal, surprising, and passionate performances—don’t miss them!

L’événement 2ème carte aux professeurs de l’École municipale de musique Chambray-lès-Tours a été mis à jour le 2026-09-03 par ADT 37