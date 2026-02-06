2ème Championnat de France de Chiens de Sauvetage

Stade de Montbarnier Ancienne déchetterie Les Ollières Les Bois de Ceveyrac Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-04

Le Club Canin des Sucs accueille les championnats de France de sauvetage à Yssingeaux. Le sauvetage concernera autant la quête que les décombres. Cette manifestation de grande envergure est ouverte à tous. Entrée Gratuite.

.

Stade de Montbarnier Ancienne déchetterie Les Ollières Les Bois de Ceveyrac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 75 30 20 ccdessucs@outlook.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Club Canin des Sucs hosts the French Rescue Championships in Yssingeaux. Rescue will involve both search and rescue. This large-scale event is open to all. Free admission.

L’événement 2ème Championnat de France de Chiens de Sauvetage Yssingeaux a été mis à jour le 2026-02-04 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire