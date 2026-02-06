2ème Championnat de France de Chiens de Sauvetage Yssingeaux
2ème Championnat de France de Chiens de Sauvetage Yssingeaux samedi 4 avril 2026.
2ème Championnat de France de Chiens de Sauvetage
Stade de Montbarnier Ancienne déchetterie Les Ollières Les Bois de Ceveyrac Yssingeaux Haute-Loire
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-06
2026-04-04
Le Club Canin des Sucs accueille les championnats de France de sauvetage à Yssingeaux. Le sauvetage concernera autant la quête que les décombres. Cette manifestation de grande envergure est ouverte à tous. Entrée Gratuite.
Stade de Montbarnier Ancienne déchetterie Les Ollières Les Bois de Ceveyrac Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 17 75 30 20 ccdessucs@outlook.fr
English :
Club Canin des Sucs hosts the French Rescue Championships in Yssingeaux. Rescue will involve both search and rescue. This large-scale event is open to all. Free admission.
