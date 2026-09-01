2ème circuit vide-maisons Lanleff
dimanche 20 septembre 2026 · Lanleff
Informations pratiques
Lanleff
2ème circuit vide-maisons
Le Bourg Lanleff Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Une dizaine de maisons ouvriront leur porte sur le secteur du bourg de LANLEFF mais aussi à la Trinité sur la commune de PLEHEDEL. C’est aussi l’occasion de profiter du patrimoine de la commune. N’hésitez pas à prendre le temps de vous arrêter au temple, lieu emblématique mais aussi de profiter des chemins de randonnée. On vous attend nombreux. .
Le Bourg Lanleff 22290 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 35 12 19 34
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English :
L’événement 2ème circuit vide-maisons Lanleff a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol