2ème concours de l’étang Rue Devant Fontainebrux
2ème concours de l’étang Rue Devant Fontainebrux samedi 4 juillet 2026.
2ème concours de l’étang
Rue Devant Etang de Chevigny Fontainebrux Jura
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 10:00:00
fin : 2026-07-04 18:00:00
Date(s) :
2026-07-04
Concours de pétanque doublettes en 3 parties + phases finales
limité à 32 doublettes
1000€ de lots. toutes les doublettes sont primées .
Rue Devant Etang de Chevigny Fontainebrux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 50 19 85 etangdechevigny@gmail.com
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English : 2ème concours de l’étang
L’événement 2ème concours de l’étang Fontainebrux a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu