2ème concours de l’étang Rue Devant Fontainebrux

2ème concours de l’étang

Rue Devant Etang de Chevigny Fontainebrux Jura

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-07-04 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Concours de pétanque doublettes en 3 parties + phases finales

limité à 32 doublettes

1000€ de lots. toutes les doublettes sont primées .

Rue Devant Etang de Chevigny Fontainebrux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 50 19 85 etangdechevigny@gmail.com

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English : 2ème concours de l’étang

L’événement 2ème concours de l’étang Fontainebrux a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu