2ème Concours de puzzle de Pertuis Salle Georges Jouvin Rue Henri Silvy Pertuis
2ème Concours de puzzle de Pertuis
Dimanche 23 novembre 2025.
Le matin 10h
L’après-midi 14h. Salle Georges Jouvin Rue Henri Silvy Concours de puzzle Pertuis Vaucluse
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Début : 2025-11-23
fin : 2025-11-23
2025-11-23
Venez participer au deuxième concours de puzzle Salle des fêtes Georges Jouvin à Pertuis organisé par Les Vitrines de Pertuis et 1 jour 1ID en partenariat avec OH my deuche, le 23 novembre.
Tarifs 20€ par équipe de 2 (chèque non acceptés)
Il y aura 2 sessions: le matin 10h et l’après-midi 14h.
A gagner 500€ de bons d’achat dans les vitrines de Pertuis et une escapade en 2 cv. .
Salle Georges Jouvin Rue Henri Silvy Concours de puzzle Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 08 56 67 1jour1idee84240@gmail.com
English :
Come and take part in the second puzzle contest Salle des fêtes Georges Jouvin in Pertuis organized by Les Vitrines de Pertuis and 1 jour 1ID in partnership with OH my deuche, on November 23.
Entry fee: 20? per team of 2 (cheques not accepted)
German :
Nehmen Sie am zweiten Puzzlewettbewerb teil Salle des fêtes Georges Jouvin in Pertuis organisiert von Les Vitrines de Pertuis und 1 jour 1ID in Partnerschaft mit OH my deuche am 23. November.
Preis: 20? pro 2er-Team (Schecks werden nicht angenommen)
Italiano :
Partecipate al secondo concorso di puzzle Salle des fêtes Georges Jouvin a Pertuis organizzato da Les Vitrines de Pertuis e 1 jour 1ID in collaborazione con OH my deuche, il 23 novembre.
Quota di iscrizione: 20 euro per squadra di 2 persone (non si accettano assegni)
Espanol :
Participe en el segundo concurso de puzzles Sala de fiestas Georges Jouvin de Pertuis organizado por Les Vitrines de Pertuis y 1 jour 1ID en colaboración con OH my deuche, el 23 de noviembre.
Derechos de inscripción: 20 euros por equipo de 2 personas (no se aceptan cheques)
