Informations pratiques

La Boixe

2ème course de caisse à savons

Vars La Boixe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

.

Vars La Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 89 19 40

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement 2ème course de caisse à savons La Boixe a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente