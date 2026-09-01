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AGENDA · La Boixe

2ème course de caisse à savons La Boixe

dimanche 20 septembre 2026 · La Boixe

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Adresse
Vars
Ville
16330 La Boixe
Département
Charente
Tarif

La Boixe

2ème course de caisse à savons

Vars La Boixe Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

  .

Vars La Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 89 19 40 

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English :

L’événement 2ème course de caisse à savons La Boixe a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente

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