AGENDA · La Boixe
2ème course de caisse à savons La Boixe
dimanche 20 septembre 2026 · La Boixe
Informations pratiques
La Boixe
2ème course de caisse à savons
Vars La Boixe Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
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Vars La Boixe 16330 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 86 89 19 40
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English :
L’événement 2ème course de caisse à savons La Boixe a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de tourisme Destination Nord Charente