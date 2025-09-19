2ème édition (B) erotik Maiosn de la presse Saint-Jean-Pied-de-Port

2ème édition (B) erotik Maiosn de la presse Saint-Jean-Pied-de-Port vendredi 19 septembre 2025.

Maiosn de la presse 23 place Charles de Gaulle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

2025-09-19

Rencontre autour des sexualités. Soirée ouverte à toutes et à tous. Coktail offert. Inscription obligatoire. Organisé par Konstelazioa et Maison de la presse.

Maiosn de la presse 23 place Charles de Gaulle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine konstelazioa64@gmail.com

