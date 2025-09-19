2ème édition (B) erotik Maiosn de la presse Saint-Jean-Pied-de-Port
2ème édition (B) erotik Maiosn de la presse Saint-Jean-Pied-de-Port vendredi 19 septembre 2025.
2ème édition (B) erotik
Maiosn de la presse 23 place Charles de Gaulle Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-19
Date(s) :
2025-09-19
Rencontre autour des sexualités. Soirée ouverte à toutes et à tous. Coktail offert. Inscription obligatoire. Organisé par Konstelazioa et Maison de la presse. .
Maiosn de la presse 23 place Charles de Gaulle Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine konstelazioa64@gmail.com
English : 2ème édition (B) erotik
German : 2ème édition (B) erotik
Italiano :
Espanol : 2ème édition (B) erotik
L’événement 2ème édition (B) erotik Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Pays Basque