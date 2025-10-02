2ème édition Cours St-Paul sur les Cancers de la Peau Westminster Hôtel & Spa Nice
2ème édition Cours St-Paul sur les Cancers de la Peau Westminster Hôtel & Spa 27 Promenade des Anglais Nice Alpes-Maritimes
L’objectif est de permettre une remise à niveau des connaissances, de faire le point sur les changements récents les plus significatifs.
English : 2ème édition Cours St-Paul sur les Cancers de la Peau
The aim is to provide a refresher course and review the most significant recent changes.
German : 2ème édition Cours St-Paul sur les Cancers de la Peau
Ziel ist es, eine Auffrischung der Kenntnisse zu ermöglichen und eine Bestandsaufnahme der wichtigsten jüngsten Veränderungen vorzunehmen.
Italiano : 2ème édition Cours St-Paul sur les Cancers de la Peau
L’obiettivo è quello di fornire un corso di aggiornamento e di rivedere i più significativi cambiamenti recenti.
Espanol : 2ème édition Cours St-Paul sur les Cancers de la Peau
El objetivo es ofrecer un curso de actualización y repasar los cambios recientes más significativos.
