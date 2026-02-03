2ème édition – Course solidaire – Run For Lorène – 4 avril 2026 Parc du Grand Blottereau Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-04 10:00 – 18:00

Gratuit : non À partir de 5€ la course Départs et Tarifs 11h – La familliale :marche ou course de 2kms, 5€ par personne, à partir de 8 ans12h – Enduro 4h, de 2 à 4 personnes,course de 4h, 10€ par personne, à partir de 14 ans13h – La pétillante :marche ou course de 5kms, 10€ par personne14h30 – La bouillonnante :course 10 kms, 10€ par personne, à partir de 14 ans Retrait des dossards et T-shirtsVen. 03 avril de 17h à 20h (Notre-Dame de Toutes-Aides, 12 rue des Épinettes à Nantes)Sam. 04 avril à partir de 10h, Parc du Grand Blottereau L’accès au village associatif et aux ateliers proposés sera gratuit. Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public – Age maximum : 99

???? Run for Lorène : quand Nantes court pour sa jeunesse Le samedi 4 avril 2026, le Parc du Grand Blottereau accueillera la deuxième édition de cette course pas comme les autres, née à Nantes d’une histoire douloureuse, mais transformée en un mouvement collectif profondément porteur de sens.Tout commence après le drame qui a touché le lycée Notre-Dame-de-Toutes-Aides à Nantes le 24 avril 2025.Face au choc, les élèves et enseignants décident de finir l’année positivement. Ils créent une course solidaire : la première Run for Lorène, le 2 juillet 2025.Quelques semaines plus tard, l’association Effervescence Jeunes voit le jour. Sa mission : agir concrètement pour la santé mentale des jeunes, en partant du terrain, des besoins réels, et en donnant la parole aux premiers concernés.Run for Lorène, ce n’est pas une course de performance. Pas de chronomètre, pas de pression. Mais une journée pour être ensemble et se mobiliser.Le 4 avril, chacun pourra participer à son rythme :• marches 2 km ou 5 km• courses 5 km ou 10 km• course spéciale famille accessible aux enfants dès 8 ans• relais enduro en équipeAutour des parcours, un village associatif réunira des acteurs locaux engagés pour la santé mentale, accompagné d’animations musicales et d’espaces de restauration. L’objectif : créer un événement intergénérationnel, où adolescents, parents, enfants, étudiants, enseignants, entreprises et habitants de Nantes se croisent naturellement.???? 100 % des bénéfices sont reversés à l’association Effervescence Jeunes.Ces fonds servent à financer :• des actions de prévention en santé mentale• des projets portés par des acteurs locaux• les appels à projets pour soutenir les structures engagées sur le teritoireLe t-shirt de la première édition est à nouveau en vente à 10€. Disponible même sans participer à la course, une autre façon de soutenir cette cause.L’initiative a déjà retenu l’attention de plusieurs médias :France 3, France Inter et Télénantes ont mis en lumière cette mobilisation nantaise en janvier 2026Mais au-delà des projecteurs, c’est une belle dynamique humaine qui se construit autour du projet : plus de 200 adhérents, une centaine de bénévoles, des jeunes très impliqués, et une communauté qui grandit alors que l’association a été créer le 29 août 2025Ensemble, pour la santé mentale des jeunes !???? Run for Lorène – Samedi 4 avril 2026 de 10h à 18h???? Parc du Grand Blottereau, Nantes???? Infos & inscriptions : https://www.timepulse.fr/evenements/voir/3286/run-for-lorene-nantesInstagram et Facebook : @runforloreneToutes les informations sur l’association et les dernières interviews : https://linktr.ee/runforlorene

Parc du Grand Blottereau Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 41 90 00 0769098493 https://www.timepulse.fr/evenements/voir/3286/run-for-lorene-nantes



