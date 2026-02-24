2ème édition Créatures du Médoc week-end tatoo et vinyles Civrac-en-Médoc
2ème édition Créatures du Médoc week-end tatoo et vinyles Civrac-en-Médoc vendredi 8 mai 2026.
1 route de Montignac Civrac-en-Médoc Gironde
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
2026-05-08
Un rendez-vous unique, convivial et familial, où l’art du tatouage rencontre l’univers du vinyle.
Après une première édition qui a rencontré un public enthousiaste, avec plus de 300 visiteurs, nous vous donnons cette année rendez-vous au Château Pierre de Montignac pour un week-end de 3 jours dans une ambiance festive et immersive !
Plongez dans l’univers de la musique et du tatouage à l’occasion de cette convention pas comme les autres.
– 12 tatoueurs présents + 1 perceur
– visite du chai et dégustation
– un marché des disquaires
– bar à vinyles et DJ sets
– une librairie spécialisée tatouage et musique
– animations familiales jeux en bois, maquillage, etc.
– restauration & buvette sur place .
1 route de Montignac Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 09 10 20 info@sunska.fr
