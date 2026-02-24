2ème édition Créatures du Médoc week-end tatoo et vinyles Civrac-en-Médoc

2ème édition Créatures du Médoc week-end tatoo et vinyles

1 route de Montignac Civrac-en-Médoc Gironde

Un rendez-vous unique, convivial et familial, où l’art du tatouage rencontre l’univers du vinyle.

Après une première édition qui a rencontré un public enthousiaste, avec plus de 300 visiteurs, nous vous donnons cette année rendez-vous au Château Pierre de Montignac pour un week-end de 3 jours dans une ambiance festive et immersive !

Plongez dans l’univers de la musique et du tatouage à l’occasion de cette convention pas comme les autres.

– 12 tatoueurs présents + 1 perceur

– visite du chai et dégustation

– un marché des disquaires

– bar à vinyles et DJ sets

– une librairie spécialisée tatouage et musique

– animations familiales jeux en bois, maquillage, etc.

– restauration & buvette sur place .

1 route de Montignac Civrac-en-Médoc 33340 Gironde Nouvelle-Aquitaine

