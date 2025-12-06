2ème édition de la biennale de scultpure La Préb’ Saint-Pol-de-Léon

2ème édition de la biennale de scultpure La Préb’ Saint-Pol-de-Léon samedi 6 décembre 2025.

2ème édition de la biennale de scultpure

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2025-12-06

L’Association des Sculpteurs de Bretagne permet la promotion et la solidarité des sculpteurs créateurs installés en Bretagne.

Des ateliers de démonstration des pratiques de la sculpture seront proposés au public. Il est également projeté de travailler sur l’installation de quelques sculptures monumentales au cœur de la ville.

Les œuvres seront présentées dans un écrin de lumière, afin de produire une ambiance fantastique, surprenante et mémorable.

Ouverte le mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h. .

La Préb’ 1 place de l’Été 44 Saint-Pol-de-Léon 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 15 85 55

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement 2ème édition de la biennale de scultpure Saint-Pol-de-Léon a été mis à jour le 2025-09-05 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX