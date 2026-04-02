Saint-Estèphe

2ème édition de la Boucle du Grand Etang de St Estèphe

Saint-Estèphe Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 14:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Rdv 14h30 après le 1er ponton à droite de la plage. Histoire du Grand Etang depuis son origine au XIIIe siècle, sa minoterie, son exploitation et ses activités au cours des siècles, commentée par l’APRED avec des pauses musicales et des contes et des légendes.

Rdv 14h30 après le premier ponton à droite de la plage. Histoire du Grand Etang depuis son origine au XIIIe siècle, sa minoterie, son exploitation et ses activités au cours des siècles, commentée par l’APRED avec des pauses musicales et des contes et des légendes. Durée environ 3h parcours 3,5km, accessible fauteuil roulant et poussette. Réservation conseillée. .

Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 45 55 24

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English : 2ème édition de la Boucle du Grand Etang de St Estèphe

Rdv 2pm at the Grand Etang parking lot. History of the Grand Etang from its origins in the 13th century, its flour mill, its operation and activities over the centuries, with commentary by APRED and musical breaks, tales and legends. In partnership with UOCC and quinte a capella.

L’événement 2ème édition de la Boucle du Grand Etang de St Estèphe Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-04-14 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin