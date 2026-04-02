2ème édition de la Boucle du Grand Etang de St Estèphe Saint-Estèphe
2ème édition de la Boucle du Grand Etang de St Estèphe Saint-Estèphe samedi 20 juin 2026.
Saint-Estèphe
2ème édition de la Boucle du Grand Etang de St Estèphe
Saint-Estèphe Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:30:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Rdv 14h30 après le 1er ponton à droite de la plage. Histoire du Grand Etang depuis son origine au XIIIe siècle, sa minoterie, son exploitation et ses activités au cours des siècles, commentée par l’APRED avec des pauses musicales et des contes et des légendes.
Rdv 14h30 après le premier ponton à droite de la plage. Histoire du Grand Etang depuis son origine au XIIIe siècle, sa minoterie, son exploitation et ses activités au cours des siècles, commentée par l’APRED avec des pauses musicales et des contes et des légendes. Durée environ 3h parcours 3,5km, accessible fauteuil roulant et poussette. Réservation conseillée. .
Saint-Estèphe 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 45 55 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : 2ème édition de la Boucle du Grand Etang de St Estèphe
Rdv 2pm at the Grand Etang parking lot. History of the Grand Etang from its origins in the 13th century, its flour mill, its operation and activities over the centuries, with commentary by APRED and musical breaks, tales and legends. In partnership with UOCC and quinte a capella.
L’événement 2ème édition de la Boucle du Grand Etang de St Estèphe Saint-Estèphe a été mis à jour le 2026-04-14 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Saint-Estèphe (Dordogne)
- Visite du château de Puycharnaud Châteaux en fête Château de Puycharnaud Saint-Estèphe 18 avril 2026
- Sortie APRED Saint-Estèphe 25 avril 2026
- Les vignobles à vélo la boucle de Saint-Estèphe Saint-Estèphe Gironde 1 mai 2026
- Saint-Estèphe en boucle Saint-Estèphe Gironde 1 mai 2026
- Boucle de Malibas Saint-Estèphe Dordogne 1 mai 2026