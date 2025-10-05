2ème édition de la Fête de l’huître et des vendanges Villentrois-Faverolles-en-Berry
2ème édition de la Fête de l’huître et des vendanges Villentrois-Faverolles-en-Berry dimanche 5 octobre 2025.
2ème édition de la Fête de l’huître et des vendanges
Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 11:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Dégustation d’huîtres, vin et galettes artisanales et concert du groupe L’antre d’eux au programme !
Pour le plaisir de découvrir, s’émouvoir et partager ! .
Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 33 67 57 6sensvillentrolls@gmail.com
English :
Oyster, wine and galette tastings, plus a concert by L’antre d’eux!
German :
Auf dem Programm stehen eine Verkostung von Austern, Wein und handgemachten Galettes sowie ein Konzert der Gruppe L’antre d’eux!
Italiano :
Degustazione di ostriche, degustazione di vini, galette fatte in casa e concerto del gruppo L’antre d’eux!
Espanol :
¡Degustación de ostras, cata de vinos, galettes caseras y concierto del grupo L’antre d’eux!
