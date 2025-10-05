2ème édition de la Fête de l’huître et des vendanges Villentrois-Faverolles-en-Berry

2ème édition de la Fête de l’huître et des vendanges

Villentrois-Faverolles-en-Berry Indre

Début : 2025-10-05 11:00:00

fin : 2025-10-05

Dégustation d’huîtres, vin et galettes artisanales et concert du groupe L’antre d’eux au programme !

Pour le plaisir de découvrir, s’émouvoir et partager ! .

Villentrois-Faverolles-en-Berry 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 6 73 33 67 57 6sensvillentrolls@gmail.com

English :

Oyster, wine and galette tastings, plus a concert by L’antre d’eux!

German :

Auf dem Programm stehen eine Verkostung von Austern, Wein und handgemachten Galettes sowie ein Konzert der Gruppe L’antre d’eux!

Italiano :

Degustazione di ostriche, degustazione di vini, galette fatte in casa e concerto del gruppo L’antre d’eux!

Espanol :

¡Degustación de ostras, cata de vinos, galettes caseras y concierto del grupo L’antre d’eux!

