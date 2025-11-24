2ème Edition de la Journée Cession Reprise Grand Châtellerault Salle Camille Pagé Châtellerault
2ème Edition de la Journée Cession Reprise Grand Châtellerault Salle Camille Pagé Châtellerault lundi 24 novembre 2025.
2ème Edition de la Journée Cession Reprise Grand Châtellerault
Salle Camille Pagé 12 av. Camille Pagé 861 Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-24
fin : 2025-11-24
Date(s) :
2025-11-24
Cession, Reprise d’une entreprise ou d’un commerce.
Une occasion unique de rencontrer dans un même espace tous les partenaires pour les porteurs de projet économique.
Des entretiens individuels sont prévus. .
Salle Camille Pagé 12 av. Camille Pagé 861 Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 20 30 60
English : 2ème Edition de la Journée Cession Reprise Grand Châtellerault
German : 2ème Edition de la Journée Cession Reprise Grand Châtellerault
Italiano :
Espanol : 2ème Edition de la Journée Cession Reprise Grand Châtellerault
L’événement 2ème Edition de la Journée Cession Reprise Grand Châtellerault Châtellerault a été mis à jour le 2025-11-06 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne