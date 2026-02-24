2ème édition de la journée spéciale Entrepeunariat Féminin. ru Claude Laymand Le Teich

2ème édition de la journée spéciale Entrepeunariat Féminin.

Salle Publique Claude Laymand, Le Teich, Gironde

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Début : 2026-03-08

Le réseau FEBA a pour mission de favoriser l’entrepreneuriat féminin sur le Bassin d’Arcachon et dans le Val de l’Eyre. Il propose un environnement de soutien, de mentorat et de réseautage dans un esprit de bienveillance et d’ambition, permettant aux femmes de s’intégrer pleinement dans le monde économique. FEBA peut également organiser divers ateliers, réunions, événements, fêtes et conférences, en fonction des besoins, afin de mettre en lumière les actions de ses membres.

Tout public.

https://www.helloasso.com/associations/feba-femmes-entrepreneures-du-bassin-d-arcachon/evenements/journee-speciale-8-mars-femmes-equilibristes .

contact@reseau-feba.fr

