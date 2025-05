2ème édition de la marche au profit des résidents de l’EHPAD – Aubigny-sur-Nère, 15 juin 2025 07:00, Aubigny-sur-Nère.

Cher

2ème édition de la marche au profit des résidents de l’EHPAD EHPAD Les Augustins Aubigny-sur-Nère Cher

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

3

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

L’Association Les Augustins et nous organise la 2ème édition de la marche au profit des résidents de l’EPHAD Les Augustins

Rdv devant l’EPHAD

2 parcours 4 et 8km 3 .

EHPAD Les Augustins

Aubigny-sur-Nère 18700 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 00 69 lesaugustinsetnous@yahoo.com

English :

The Association Les Augustins et nous organizes the 2nd edition of the walk to benefit the residents of the EPHAD Les Augustins

German :

Der Verein Les Augustins et nous organisiert die 2. Auflage des Marsches zugunsten der Bewohner des EPHAD Les Augustins

Italiano :

L’Associazione Les Augustins et nous organizza la seconda edizione della passeggiata a favore dei residenti dell’EPHAD Les Augustins

Espanol :

La Asociación Les Augustins et nous organiza la 2ª edición de la marcha a beneficio de los residentes de la EPHAD Les Augustins

L’événement 2ème édition de la marche au profit des résidents de l’EHPAD Aubigny-sur-Nère a été mis à jour le 2025-05-21 par OT SAULDRE ET SOLOGNE