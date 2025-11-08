2ème édition de la Semaine de l’Improvisation musicale Amiens

2ème édition de la Semaine de l’Improvisation musicale

Improviser du latin improvisus, imprévu. Produire, élaborer un discours, un texte, un morceau de musique directement, sans préparation (Dictionnaire Larousse).

Avec Vincent LÊ QUANG, saxophoniste aux influences jazz, classique et contemporaine.

Du 19 au 24 janvier 2026 Semaine de l’Improvisation.

Le 24 janvier 2026 à 18h Concert de restitution des ateliers d’Improvisation.

3 Rue Frédéric Petit Amiens 80000 Somme Hauts-de-France

English :

Improvise: From the Latin improvisus, unforeseen. To produce, to elaborate a discourse, a text, a piece of music directly, without preparation (Larousse dictionary).

With Vincent LÊ QUANG, saxophonist with jazz, classical and contemporary influences.

January 19-24, 2026: Improvisation Week.

January 24, 2026 at 6pm: Improvisation workshop feedback concert.

German :

Improvisieren: vom lateinischen improvisus, unvorhergesehen. Eine Rede, einen Text, ein Musikstück direkt, ohne Vorbereitung produzieren, ausarbeiten (Dictionnaire Larousse).

Mit Vincent LÊ QUANG, Saxophonist mit Einflüssen aus Jazz, Klassik und zeitgenössischer Musik.

19. bis 24. Januar 2026: Woche der Improvisation.

Am 24. Januar 2026 um 18 Uhr: Abschlusskonzert der Improvisationsworkshops.

Italiano :

Improvvisare: dal latino improvisus, imprevisto. Produrre, sviluppare un discorso, un testo, un brano musicale direttamente, senza preparazione (dizionario Larousse).

Con Vincent LÊ QUANG, sassofonista con influenze jazz, classiche e contemporanee.

Dal 19 al 24 gennaio 2026: Settimana dell’improvvisazione.

24 gennaio 2026 alle ore 18.00: Laboratorio di improvvisazione e concerto di feedback.

Espanol :

Improvisar: del latín improvisus, imprevisto. Producir, desarrollar un discurso, un texto, una pieza musical directamente, sin preparación (diccionario Larousse).

Con Vincent LÊ QUANG, saxofonista con influencias jazzísticas, clásicas y contemporáneas.

Del 19 al 24 de enero de 2026: Semana de la improvisación.

24 de enero de 2026 a las 18:00 h: concierto de retroalimentación del taller de improvisación.

