2ème édition des Journées du Management Humain : à la croisée de la théorie et des pratiques IGR-IAE Rennes Rennes 1 et 2 octobre Ille-et-Vilaine

Deux journées pour interroger, expérimenter et (re-)penser des approches managériales à travers une série de provocations, de réflexions universitaires et d’exemples pratiques.

La deuxième édition des Journées du Management Humain aura lieu les 1er et 2 octobre 2025 à l’IGR-IAE Rennes. Ces journées visent à faire se rencontrer des praticiens RH, des spécialistes des relations humaines, des dirigeants, des entrepreneurs, des alumnis de l’IGR-IAE Rennes, des étudiants et des chercheurs dans une dynamique d’action collective pour un management plus humain, durable et responsable.

Cet évènement est co-organisé par l’IGR-IAE de l’Université de Rennes, l’ARACT Bretagne, l’ANDRH, la Chaire Management Humain et Société (H lab) de l‘Université Catholique de Louvain. Il est soutenu par le CREM (CNRS UMR 6211), Rennes Métropole et la Région Bretagne.

### Objectif de l’événement

Chercheurs, praticiens et institutions se réunissent pour explorer les pratiques demanagement humain, les conditions du « beau travail » de management et des managers, ainsi que les formes de responsabilité partagée en entreprise.

[**Programme**](https://www.igr.univ-rennes.fr/wp-content/uploads/2025/05/Programme-JMH.pdf)

[**Lien d’inscription**](https://forms.cloud.microsoft/e/3VDcn3S2t6)

IGR-IAE Rennes
11 rue Jean Macé
35700 Rennes
Ille-et-Vilaine