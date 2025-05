2ème édition des Yeux du Coeur – La Ciotat, 24 mai 2025 14:00, La Ciotat.

Bouches-du-Rhône

2ème édition des Yeux du Coeur Samedi 24 mai 2025 de 14h à 21h. Place Evariste Gras La Ciotat Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-24 14:00:00

fin : 2025-05-24 21:00:00

2025-05-24

L’association L’Air des Rêves vous invite à partager un après-midi festif, solidaire et engagé, autour du thème de l’inclusion et de la différence.

De nombreuses animations vous attendent tout au long de la journée



Exposition photo « La Différence est une chance » (14h 21h)

Grande kermesse familiale (14h 18h)

Ateliers immersifs ludiques et éducatifs (14h 18h)

Concerts variés

14h 15h KA Project Artist

15h30 17h ECHO13.6

18h 19h Phénix

Défilé inclusif en partenariat avec les commerçants du centre-ville (19h30 20h30)

Final chanté surprise



Une buvette et un stand snacking sucré-salé seront à votre disposition, les bénéfices servant à soutenir les actions de l’association.

Des tickets de tombola seront proposés au tarif de 2 euros, avec de nombreux lots offerts par les commerçants locaux. Une petite participation sera demandée pour les jeux, avec des surprises à la clé pour tous les participants.



Venez nombreux pour célébrer la différence et soutenir une belle cause changer le regard sur le handicap. .

Place Evariste Gras

La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur lairdesreves@gmail.com

English :

The L’Air des Rêves association invites you to share a festive afternoon of solidarity and commitment around the theme of inclusion and difference.

German :

Der Verein L’Air des Rêves lädt Sie ein, einen festlichen, solidarischen und engagierten Nachmittag rund um das Thema Inklusion und Unterschiedlichkeit zu verbringen.

Italiano :

L’associazione L’Air des Rêves vi invita a condividere un pomeriggio di festa all’insegna della solidarietà e dell’impegno sul tema dell’inclusione e della differenza.

Espanol :

La asociación L’Air des Rêves le invita a compartir una tarde festiva de solidaridad y compromiso en torno al tema de la inclusión y la diferencia.

