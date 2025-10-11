2ème édition d’Harmonie Féminine en période d’Octobre Rose Cholet

Centre Commercial PK3 Cholet Maine-et-Loire

Le Cocon et Harmonie Mutuelle, partenaire d’action, organisent la deuxième édition Harmonie Féminine . Sensibiliser les femmes au lien entre stress, surpoids et risque de cancer du sein, une thématique peu abordée et pourtant essentielle à la prévention. .

Centre Commercial PK3 Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 52 45 79 69 lecocon49@gmail.com

