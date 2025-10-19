2ème édition du Cross-Duathlon Route du Droit La Bresse
2ème édition du Cross-Duathlon Route du Droit La Bresse dimanche 19 octobre 2025.
2ème édition du Cross-Duathlon
Route du Droit Col de Grosse Pierre La Bresse Vosges
Plongez dans l’aventure avec la 2ème édition de notre Cross Duathlon le 19/10/2025 à La Bresse, col de Grosse Pierre ! Rejoignez-nous pour célébrer le sport et la nature dans un cadre exceptionnel.
Trois formats de courses sont à retrouver pour les adultes et les jeunes ainsi qu’une petite restauration sur place
– Course Jeune 1 pour les 8 à 11 ans 500m trail + 2,5km VTT + 500m trail
– Course Jeune 2 pour les 12 à 15 ans 1,5km trail + 5km VTT + 1km trail
– Course S Adulte et relais né dès 2009 4km trail + 13,5km vtt + 2km trail
Bolo party et/ou crêpes maison à partager après l’effort
Inscriptions ouvertes jusqu’au 17/10 minuit (pas d’inscription sur place)
https://in.njuko.com/cross-duathlon-la-bresse-2025…Tout public
Route du Droit Col de Grosse Pierre La Bresse 88250 Vosges Grand Est +33 6 61 66 35 97
English :
Dive into adventure with the 2nd edition of our Cross Duathlon on 19/10/2025 at La Bresse, Col de Grosse Pierre! Join us to celebrate sport and nature in an exceptional setting.
There will be three race formats for adults and young people, as well as a snack bar on site:
– Race Jeune 1 for 8 to 11 year-olds: 500m trail + 2.5km mountain bike + 500m trail
– Race Jeune 2 for 12 to 15 year-olds: 1.5km trail + 5km mountain bike + 1km trail
– Adult S race and relay born in 2009: 4km trail + 13.5km mountain bike + 2km trail
Bolo party and/or homemade crêpes to share after the effort
Registration open until midnight 17/10 (no on-site registration):
https://in.njuko.com/cross-duathlon-la-bresse-2025…
German :
Stürzen Sie sich ins Abenteuer mit der 2. Ausgabe unseres Cross-Duathlons am 19.10.2025 in La Bresse, Col de Grosse Pierre! Begleiten Sie uns, um Sport und Natur in einer außergewöhnlichen Umgebung zu feiern.
Es gibt drei Rennformate für Erwachsene und Jugendliche sowie eine kleine Verpflegung vor Ort:
– Rennen Jugend 1 für 8- bis 11-Jährige: 500m Trail + 2,5km Mountainbike + 500m Trail
– Rennen Jugend 2 für 12- bis 15-Jährige: 1,5km Trail + 5km MTB + 1km Trail
– Rennen S Erwachsene und Staffel, geboren ab 2009: 4km Trail + 13,5km MTB + 2km Trail
Bolo-Party und/oder hausgemachte Crêpes zum Teilen nach der Anstrengung
Anmeldungen sind bis zum 17.10. um Mitternacht möglich (keine Anmeldung vor Ort)
https://in.njuko.com/cross-duathlon-la-bresse-2025…
Italiano :
Tuffatevi nell’avventura con la seconda edizione del nostro Cross Duathlon il 19/10/2025 a La Bresse, Col de Grosse Pierre! Unitevi a noi per celebrare lo sport e la natura in un contesto eccezionale.
Ci saranno tre formati di gara per adulti e giovani, oltre a uno snack bar sul posto:
– Gara giovanile 1 per gli 8-11 anni: 500 m di percorso + 2,5 km di mountain bike + 500 m di percorso
– Youth Race 2 per i ragazzi dai 12 ai 15 anni: 1,5 km di percorso + 5 km di mountain bike + 1 km di percorso
– Gara S adulti e staffetta nati nel 2009: 4 km di percorso + 13,5 km di mountain bike + 2 km di percorso
Bolo party e/o pancake fatti in casa da condividere dopo la fatica
Iscrizioni aperte fino alla mezzanotte del 17/10 (non è possibile iscriversi in loco):
https://in.njuko.com/cross-duathlon-la-bresse-2025…
Espanol :
¡Sumérgete en la aventura con la 2ª edición de nuestro Duatlón Cross el 19/10/2025 en La Bresse, Col de Grosse Pierre! Únase a nosotros para celebrar el deporte y la naturaleza en un entorno excepcional.
Habrá tres formatos de carrera para adultos y jóvenes, así como un snack bar in situ:
– Carrera Juvenil 1 para jóvenes de 8 a 11 años: 500m trail + 2,5km BTT + 500m trail
– Carrera juvenil 2 para jóvenes de 12 a 15 años: 1,5 km de sendero + 5 km de bicicleta de montaña + 1 km de sendero
– Carrera S adultos y relevos nacidos en 2009: 4km trail + 13,5km BTT + 2km trail
Fiesta del bolo y/o tortitas caseras para compartir después del esfuerzo
Inscripciones abiertas hasta el 17/10 a medianoche (no hay inscripciones in situ):
https://in.njuko.com/cross-duathlon-la-bresse-2025…
