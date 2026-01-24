2ème édition du festival d’humour Rires à Marignane Théâtre Molière Marignane

2ème édition du festival d’humour Rires à Marignane

Du vendredi 6 au dimanche 8 mars 2026.

A 20h30

– Vendredi Tano (Dirty)

– Samedi Jeffou le gnou (Je panse donc je suis)



A 17h

– Dimanche Didier Bénureau (Entier). Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Pour la deuxième édition du festival d’humour Rires à Marignane , la Ville de Marignane reçoit Tano, Jeffou le gnou , et Didier Bénureau, des artistes talentueux et drôles. Venez nombreux passer un agréable moment en leur compagnie.

Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50

For the second edition of the Rires à Marignane comedy festival, the City of Marignane welcomes Tano, Jeffou le gnou , and Didier Bénureau, talented and funny artists. Come one, come all to spend a pleasant moment in their company.

