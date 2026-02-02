2ème édition du Festival Plus Forts Ensemble La Nouvelle Seine Paris

Du 7 au 15 mars 2026, La Nouvelle Seine accueille la seconde édition du Festival Plus Fort.es Ensemble : comment agir face aux violences et harcèlement sexistes et sexuels dans le spectacle vivant ?

À travers une programmation ambitieuse mêlant formation certifiante, tables rondes, ateliers interactifs et performances artistiques, ce festival souhaite transformer durablement le secteur en un espace plus sûr, inclusif et respectueux.

En présence de : Tania Dutel, Camille Fievez, Camille Giry, Alicia Ligi Mehdi Djaadi, Morgan Noam, Charles Peccia-Galetto, Dorith Naon, La Fondation des Femmes, MeTooMedia, Cellule d’écoute Audiens, Thalie Santé, ARDA, AAFA-Emergence…

SENSIBILISER. DIALOGUER. FORMER. RASSEMBLER.

Comment agir face aux violences et harcèlement sexistes et sexuels dans le spectacle vivant ?

Du samedi 07 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026 :

gratuit sous condition Tout public.

La Nouvelle Seine Port de Montebello 75005 Paris

https://www.instagram.com/festival_plusfortesensemble/



