2ème édition du Festival Regard d’enfance PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

PIERREFITTE-NESTALAS Centre-ville Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
L’association Kicau propose une journée circassienne, apprendre et jouer.
De 14h à 16h à l’école Kicau au 24 avenue du Général Leclerc atelier cirque avec l’association Fil é Fée et jeux de société avec La Guilde des 7 Vallées (entrée libre).
De 16h30 à 18h30 à la salle des fêtes spectacle par Stay Smiley et Cie Boom de clown , ambiance festive garantie ! Table ronde Autour du Jeu , échanges et réflexions (entrée libre).
À 18h30 à la salle des fêtes soirée spectacles 1ère partie Ventana tango, cirque et musique live par C.D. Perna et B. Dumetier. 2ème partie On avait dit qu’on se touchait pas , duo acrobatique et jeux clownesques par la Cie Le Cirque Compost (entrée 10€).
Restauration sur place buvette, crêpes, gaufres, grignotage.
Informations et réservations par téléphone. .
PIERREFITTE-NESTALAS Centre-ville Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 68 40 77 94
English :
The Kicau association offers a day of circus, learning and playing.
German :
Der Verein Kicau bietet einen Zirkustag an, lernen und spielen.
Italiano :
L’associazione Kicau organizza una giornata di circo, apprendimento e gioco.
Espanol :
La asociación Kicau organiza una jornada de circo, aprendizaje y juego.
