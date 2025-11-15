2ème édition du Festival Regard d’enfance PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

2ème édition du Festival Regard d’enfance

L’association Kicau propose une journée circassienne, apprendre et jouer.

De 14h à 16h à l’école Kicau au 24 avenue du Général Leclerc atelier cirque avec l’association Fil é Fée et jeux de société avec La Guilde des 7 Vallées (entrée libre).

De 16h30 à 18h30 à la salle des fêtes spectacle par Stay Smiley et Cie Boom de clown , ambiance festive garantie ! Table ronde Autour du Jeu , échanges et réflexions (entrée libre).

À 18h30 à la salle des fêtes soirée spectacles 1ère partie Ventana tango, cirque et musique live par C.D. Perna et B. Dumetier. 2ème partie On avait dit qu’on se touchait pas , duo acrobatique et jeux clownesques par la Cie Le Cirque Compost (entrée 10€).

Restauration sur place buvette, crêpes, gaufres, grignotage.

Informations et réservations par téléphone. .

The Kicau association offers a day of circus, learning and playing.

Der Verein Kicau bietet einen Zirkustag an, lernen und spielen.

L’associazione Kicau organizza una giornata di circo, apprendimento e gioco.

La asociación Kicau organiza una jornada de circo, aprendizaje y juego.

