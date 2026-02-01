2ème édition du Forum Nature Vibraye
2ème édition du Forum Nature Vibraye vendredi 13 février 2026.
2ème édition du Forum Nature
Vibraye Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-15
Date(s) :
2026-02-13
Vibraye Naturellement organise son second Forum Nature à ne pas rater !
Au programme expositions, activités pédagogiques, documentaires, conférence, concert et rencontres.
5 activités phares seront à découvrir sur le week-end ! .
Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 43 15 55 59 asso.vibraye.naturellement@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Vibraye Naturellement is organizing its second not-to-be-missed Nature Forum!
L’événement 2ème édition du Forum Nature Vibraye a été mis à jour le 2026-01-29 par Mairie de Vibraye