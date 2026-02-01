2ème édition du Forum Nature

Vibraye Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13

fin : 2026-02-15

Date(s) :

2026-02-13

Vibraye Naturellement organise son second Forum Nature à ne pas rater !

Au programme expositions, activités pédagogiques, documentaires, conférence, concert et rencontres.

5 activités phares seront à découvrir sur le week-end ! .

Vibraye 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 43 15 55 59 asso.vibraye.naturellement@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Vibraye Naturellement is organizing its second not-to-be-missed Nature Forum!

L’événement 2ème édition du Forum Nature Vibraye a été mis à jour le 2026-01-29 par Mairie de Vibraye