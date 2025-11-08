2ème édition du Noël Matou Landes Château de Nahuques Mont-de-Marsan

2ème édition du Noël Matou Landes Château de Nahuques Mont-de-Marsan samedi 8 novembre 2025.

2ème édition du Noël Matou Landes

Château de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan Landes

Tarif : 13 – 13 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Venez fêter Noël et passer un moment convivial.. et nos chats ont aussi le droit à un Noël heureux.

Repas Karaoké et soirée dansante spectacle de danses orientales .

Château de Nahuques Avenue de Villeneuve Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 03 03 24 matousagglo40@gmail.com

English : 2ème édition du Noël Matou Landes

German : 2ème édition du Noël Matou Landes

Italiano :

Espanol : 2ème édition du Noël Matou Landes

L’événement 2ème édition du Noël Matou Landes Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2025-10-21 par OT Mont-de-Marsan