2ème édition du parcours artistique « L’Art à Ciel Ouvert » avec ses sculptures – Montélimar, 7 juin 2025 08:00, Montélimar.

Drôme

2ème édition du parcours artistique « L’Art à Ciel Ouvert » avec ses sculptures Centre-ville Montélimar Drôme

Pour cette deuxième édition de son parcours artistique « L’Art à Ciel Ouvert », Montélimar-Agglomération vous invite à découvrir douze sculptures monumentales créées par quatre artistes.

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 53 79 24 arts.plastiques@montelimar.fr

English :

For the second edition of its « L’Art à Ciel Ouvert » art trail, Montélimar-Agglomération invites you to discover twelve monumental sculptures created by four artists.

German :

Für diese zweite Ausgabe seines Kunstparcours « L’Art à Ciel Ouvert » (Kunst unter freiem Himmel) lädt Sie Montélimar-Agglomération ein, zwölf monumentale Skulpturen zu entdecken, die von vier Künstlern geschaffen wurden.

Italiano :

Per la seconda edizione del percorso artistico « L’Art à Ciel Ouvert », Montélimar-Agglomération invita a scoprire dodici sculture monumentali realizzate da quattro artisti.

Espanol :

Para la segunda edición de su recorrido artístico « L’Art à Ciel Ouvert », Montélimar-Agglomération le invita a descubrir doce esculturas monumentales creadas por cuatro artistas.

