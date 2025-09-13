2ème édition du Raid Nature Ploudalmézeau
2ème édition du Raid Nature Ploudalmézeau samedi 13 septembre 2025.
2ème édition du Raid Nature
Ancien camping de Tréompan Ploudalmézeau Finistère
Début : 2025-09-13 09:00:00
fin : 2025-09-13
2025-09-13
Programme de la journée
– A partir de 9 h départ de la marche de 10 km.
– A 10 h Raid par équipe de 5
7,5 km de VTT pour chauffer les mollets
500 m de paddle pour tester l’équilibre
3,5 km de course à pied pour mettre le cardio à l’épreuve
1 km de kayak pour les biscottos
– A 14 h mini raid enfants (400 mètres de course et 500 mètres de vélo (attention ça va grimper !) )
Deux catégories Les 6-7 ans et les 8-9-10 ans.
Toute la journée, ateliers et stands associatifs sur diverses thématiques, village de créateurs et artisans locaux, initiation à des disciplines de bien-être, buvette, restauration, et en fin de journée, un concert exceptionnel !
Les bénéfices seront versés à 2 associations
– Les Joëlettes du bout du monde, qui permettent à des enfants malades ou en situation de handicap de vivre l’émotion des courses en y participant entourés d’équipiers solidaires.
– La Mer pour tous, qui ouvre les horizons marins et rend les activités nautiques accessibles à tous, en particulier aux personnes en situation de handicap. .
Ancien camping de Tréompan Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne
