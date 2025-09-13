2ème édition du Raid Nature Ploudalmézeau

2ème édition du Raid Nature Ploudalmézeau samedi 13 septembre 2025.

2ème édition du Raid Nature

Ancien camping de Tréompan Ploudalmézeau Finistère

Programme de la journée

– A partir de 9 h départ de la marche de 10 km.

– A 10 h Raid par équipe de 5

7,5 km de VTT pour chauffer les mollets

500 m de paddle pour tester l’équilibre

3,5 km de course à pied pour mettre le cardio à l’épreuve

1 km de kayak pour les biscottos

– A 14 h mini raid enfants (400 mètres de course et 500 mètres de vélo (attention ça va grimper !) )

Deux catégories Les 6-7 ans et les 8-9-10 ans.

Toute la journée, ateliers et stands associatifs sur diverses thématiques, village de créateurs et artisans locaux, initiation à des disciplines de bien-être, buvette, restauration, et en fin de journée, un concert exceptionnel !

Les bénéfices seront versés à 2 associations

– Les Joëlettes du bout du monde, qui permettent à des enfants malades ou en situation de handicap de vivre l’émotion des courses en y participant entourés d’équipiers solidaires.

– La Mer pour tous, qui ouvre les horizons marins et rend les activités nautiques accessibles à tous, en particulier aux personnes en situation de handicap. .

Ancien camping de Tréompan Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne

