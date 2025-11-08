Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

2ème édition du Salon du modélisme La Salicorne Saujon

La Salicorne 1 route de l’Ilatte Saujon Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00

2025-11-08 2025-11-09

Pour leur 25e anniversaire, les Modélistes Charentais organisent leur 2e salon du modélisme. Anima ons, réseaux,
bourse multi collections…
La Salicorne 1 route de l’Ilatte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 79 65 86  michel.laurent18@wanadoo.fr

English :

For their 25th anniversary, Les Modélistes Charentais are organizing their 2nd model show. Anima ons, networking,
multi-collection bourse?

German :

Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens organisieren die Modélistes Charentais ihre zweite Modellbaumesse. Anima ons, Netzwerke,
börse für verschiedene Sammlungen?

Italiano :

In occasione del loro 25° anniversario, i modellisti di Charentais organizzano il loro 2° salone del modellismo. Anima ons, networking,
una borsa multi-collezione?

Espanol :

Con motivo de su 25 aniversario, los modelistas charentais organizan su 2º salón de modelismo. Anima ons, trabajo en red,
¿bolsa multicolección?

