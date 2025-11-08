2ème édition du Salon du modélisme La Salicorne Saujon
2ème édition du Salon du modélisme La Salicorne Saujon samedi 8 novembre 2025.
2ème édition du Salon du modélisme
La Salicorne 1 route de l’Ilatte Saujon Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2025-11-08 09:00:00
fin : 2025-11-08 18:00:00
2025-11-08 2025-11-09
Pour leur 25e anniversaire, les Modélistes Charentais organisent leur 2e salon du modélisme. Anima ons, réseaux,
bourse multi collections…
La Salicorne 1 route de l’Ilatte Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 79 65 86 michel.laurent18@wanadoo.fr
English :
For their 25th anniversary, Les Modélistes Charentais are organizing their 2nd model show. Anima ons, networking,
multi-collection bourse?
German :
Anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens organisieren die Modélistes Charentais ihre zweite Modellbaumesse. Anima ons, Netzwerke,
börse für verschiedene Sammlungen?
Italiano :
In occasione del loro 25° anniversario, i modellisti di Charentais organizzano il loro 2° salone del modellismo. Anima ons, networking,
una borsa multi-collezione?
Espanol :
Con motivo de su 25 aniversario, los modelistas charentais organizan su 2º salón de modelismo. Anima ons, trabajo en red,
¿bolsa multicolección?
