2ÈME ÉDITION DU TRAIL DE LA DIGNE D’AVAL

La Digne-d’Aval Aude

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 07:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Suite au succès de la première édition de ce Trail en 2025, l’association Les Circulades de Saint-Jacques , organisatrice de cette manifestation avec l’appui du Comité des Fêtes de La Digne d’Aval, a décidé de poursuivre l’aventure en programmant une deuxième édition en 2026.​

​Les épreuves proposées cette année aux participants seront plus nombreuses avec 3 parcours Trail de différents niveaux et une randonnée pédestre. Ainsi chacun trouvera en fonction de son niveau, de sa forme et de ses envies, le parcours qui lui convient.

– 7h00 à 8h45 Remise des dossards

– 8h15 Départ Trail 25 km

– 8h45 Départ Trail 16 km

– 9h départ Randonnée pédestre

– 9h30 Départ Trail 9 km

à partir de 12h Remise des prix

Briefing 10 minutes avant chaque départ.

Un ravitaillement servi sur tous les parcours et un second ravitaillement pour la trail 25 km. Apéritif offert à tous les participants à l’issue de la remise des prix.

Remise des dossards le samedi 21 de 15h à 18h

.

La Digne-d’Aval 11300 Aude Occitanie +33 6 08 35 86 18 serge.rodolausse@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Following the success of the first edition of this Trail in 2025, the association Les Circulades de Saint-Jacques , organizer of this event with the support of the Comité des Fêtes de La Digne d’Aval, has decided to continue the adventure by programming a second edition in 2026…

this year, participants will be able to choose from a wider range of events, including 3 trail courses at different levels and a hike. So everyone will find a course to suit their level, fitness and desires.

– 7.00 am to 8.45 am: Number collection

– 8:15 am: Trail 25 km start

– 8:45 am: Trail 16 km start

– 9am: Hiking start

– 9:30am: Trail 9 km start

from 12pm Prize-giving ceremony

Briefing 10 minutes before each start.

Refreshments served on all courses and a second refreshment for the 25 km trail. Aperitif offered to all participants after the prize-giving ceremony.

Race number collection on Saturday 21st from 3pm to 6pm

L’événement 2ÈME ÉDITION DU TRAIL DE LA DIGNE D’AVAL La Digne-d’Aval a été mis à jour le 2026-01-12 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Limouxin