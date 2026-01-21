2ème édition Festival du théâtre amateur Salle l’escapade Plénée-Jugon

2ème édition Festival du théâtre amateur

Après une première édition en janvier 2024 saluée pour son originalité et son esprit convivial, le festival Une Pièce, une Soupe et au Lit ! revient en 2026 avec une ambition renforcée mettre à l’honneur le théâtre amateur dans un cadre professionnel, tout en créant un moment de partage, d’échange et de solidarité entre artistes, public et territoire.

Cet événement se veut inclusif, multigénérationnel et engagé.

Organisé par la troupe de théâtre de Plénée-Jugon L’Atelier du Jeudi.

Vendredi 30 janvier de 19h à 23h

Samedi 31 janvier de 10h30 à 23h

Dimanche 1er février de 10h30 à 20h .

Salle l’escapade 1 Rue de la République Plénée-Jugon 22640 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 24 86 96 94

