2ème Edition Festival Queeralité Saint-Affrique

Samedi 2025-10-11

2025-10-11

2025-10-11

Queeralité Un festival d’artisanat LGBTQ+ mettant en vedette des créateurices talentueux à Saint-Affrique dans le sud Aveyron.

Au programme Viens découvrir un marché d’une 20aines d’artistes exceptionnels, une variété de créations uniques, des pièces militantes et bien plus encore !

En plus des stands, tout au long de là journée sont proposés des ateliers, projections et des discussions inspirantes.

Mais aussi des spectacles, performances, un repas par une cantine local, un bal trad folk, et des Dj set pour continuer à danser toute la soirée.

C’est un événement ouvert à toustes, l’entrée est à prix libre

On est super impatient.e.s de vous voir là-bas pour partager cet événement avec nous ! .

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie queeralite@gmail.com

Queeralité An LGBTQ+ arts and crafts festival featuring talented creators at Saint-Affrique in southern Aveyron.

Queeralité Ein Festival für LGBTQ+ Kunsthandwerk mit talentierten Designerinnen und Designern in Saint-Affrique im südlichen Aveyron.

Queeralité Festival di arti e mestieri LGBTQ+ con designer di talento a Saint-Affrique, nell’Aveyron meridionale.

Queeralité Festival de arte y artesanía LGBTQ+ con diseñadores de talento en Saint-Affrique, en el sur de Aveyron.

