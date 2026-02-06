2ème édition FIP (Festival Impro) Pontarlier
2ème édition FIP (Festival Impro) Pontarlier jeudi 19 mars 2026.
Théâtre du Lavoir Pontarlier Doubs
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Organisé par Le CAHD et Sarbacane.
Le FIP revient pour sa deuxième édition ! Vient découvrir ou redécouvrir l’impro que ce soit par des spectacles incroyables et tous différents (match, cabaret, format long…) ou directement en t’essayant à l’impro par des stages d’initiation ou de perfectionnement ! Billetterie en ligne. .
Théâtre du Lavoir Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 46 68 27 infos@sarbacane-theatre.com
