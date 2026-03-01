2ème édition Le Cabaret des Bains Mers-les-Bains

2ème édition Le Cabaret des Bains

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme

Tarif : 55 – 55 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 19:00:00

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Venez voyager avec la troupe Les petites folies avec leur spectacle Disco .

Fin de soirée animée par DJ Way.

Repas + Spectacle 55€ par personne (+ une coupe de champagne offerte).

Menu enfant 8€

Réservation sur https://lesephemeres.org/evenements et en point de vente à l’espace culturel Leclerc Etalondes, paiement en espèce ou en chèque uniquement.

Menu

– Terrine du chef au foie gras confit de figues OU terrine de poissons du moment, aïoli maritime.

– Médaillon de volaille aux épices douces

– Bavarois framboise chocolat blanc.

Repas préparé sur place par un chef (la nature a du goût)

9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France

English :

Come and travel with the troupe Les petites folies with their Disco show.

DJ Way entertains at the end of the evening.

Meal + Show: 55? per person (+ a complimentary glass of champagne).

Children’s menu: 8?

Reservations on: https://lesephemeres.org/evenements and at the Espace Culturel Leclerc Etalondes, payment by cash or cheque only.

Menu

– Chef’s terrine with foie gras confit of figs OR fish terrine of the moment, maritime aioli.

– Chicken medallion with sweet spices

– White chocolate raspberry bavarois.

Meal prepared on site by a chef (nature has taste)

