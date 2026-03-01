2ème édition Le Cabaret des Bains Mers-les-Bains
2ème édition Le Cabaret des Bains Mers-les-Bains vendredi 27 mars 2026.
2ème édition Le Cabaret des Bains
9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains Somme
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 19:00:00
fin : 2026-03-27
Date(s) :
2026-03-27
Venez voyager avec la troupe Les petites folies avec leur spectacle Disco .
Fin de soirée animée par DJ Way.
Repas + Spectacle 55€ par personne (+ une coupe de champagne offerte).
Menu enfant 8€
Réservation sur https://lesephemeres.org/evenements et en point de vente à l’espace culturel Leclerc Etalondes, paiement en espèce ou en chèque uniquement.
Menu
– Terrine du chef au foie gras confit de figues OU terrine de poissons du moment, aïoli maritime.
– Médaillon de volaille aux épices douces
– Bavarois framboise chocolat blanc.
Repas préparé sur place par un chef (la nature a du goût)
Venez voyager avec la troupe Les petites folies avec leur spectacle Disco .
Fin de soirée animée par DJ Way.
Repas + Spectacle 55€ par personne (+ une coupe de champagne offerte).
Menu enfant 8€
Réservation sur https://lesephemeres.org/evenements et en point de vente à l’espace culturel Leclerc Etalondes, paiement en espèce ou en chèque uniquement.
Menu
– Terrine du chef au foie gras confit de figues OU terrine de poissons du moment, aïoli maritime.
– Médaillon de volaille aux épices douces
– Bavarois framboise chocolat blanc.
Repas préparé sur place par un chef (la nature a du goût) .
9 Rue Paul Doumer Mers-les-Bains 80350 Somme Hauts-de-France
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and travel with the troupe Les petites folies with their Disco show.
DJ Way entertains at the end of the evening.
Meal + Show: 55? per person (+ a complimentary glass of champagne).
Children’s menu: 8?
Reservations on: https://lesephemeres.org/evenements and at the Espace Culturel Leclerc Etalondes, payment by cash or cheque only.
Menu
– Chef’s terrine with foie gras confit of figs OR fish terrine of the moment, maritime aioli.
– Chicken medallion with sweet spices
– White chocolate raspberry bavarois.
Meal prepared on site by a chef (nature has taste)
L’événement 2ème édition Le Cabaret des Bains Mers-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-09 par DESTINATION LE TREPORT MERS