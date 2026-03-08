2eme Edition L’Ultra Bacchus

Le Teich Gironde

Tarif : 159 – 159 – 159 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Qu’est-ce que l’Ultra Bacchus ?

Ici, il n’est pas question de vitesse ou de course, mais plutôt de vivre l’expérience de rouler sur les plus jolies routes viticoles de la Gironde.

Les plus grandes appellations du vignoble Bordelais (Pessac-Léognan, Pomerol, Fronsac, Blayais, Saint-Emilion) seront mises à l’honneur pour cette deuxième édition.

Vous suivrez la trace du parcours sur votre GPS (envoyée par mail avant le départ).

Au programme 2026, vous découvrirez les plus grands Châteaux et domaines du département, tels que Haut-Bailly, Smith Haut-Lafitte, La Louvière, Pétrus, Cheval-Blanc, Angélus… pour ne citer qu’eux.

Au programme + de 200 propriétés sur l’ensemble du parcours 425 km.

Départ et arrivée plaine des sports Le Teich. .

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 84 14 81 ultrabacchus33@gmail.com

