Orchestrés par l’association Calle Del Mundo avec le soutien de la commune, les concerts (en plein-air) se tiendront sur le parvis du gymnase Raymond Boisset, un lieu idéal pour accueillir des artistes de renommée internationale entre swing envoûtant, jazz contemporain et rythmes cubains.

A 18h ouverture des portes au public / buvette/ restauration.

L’événement débutera le samedi 12 juillet à partir de 18h30, avec un apéro jazz, suivi à 19h30 par Fairy Poppin’s. Ce quartet féminin propose un répertoire jazzy à l’esprit Zazou, naviguant du blues au Boogie-Woogie. À 21h30, place au Emmet Cohen Trio & Patrick Bartley, un moment d’exception avec ce pianiste de la scène new-yorkaise, reconnu pour son jeu subtil et sa complicité avec le public.

La soirée du dimanche 13 juillet s’ouvrira à 19h30 avec le Daniel García Trio. Ce pianiste virtuose, figure majeure du jazz espagnol, propose une fusion captivante de flamenco, jazz moderne et musique classique.

À 21h30, The Cuban Jazz Syndicate, dirigé par le batteur Michael Olivera, lauréat des prestigieux Latin Awards, offrira un mélange de jazz contemporain et de musique cubaine traditionnelle. .

Rue Pierre de Coubertin

Saint-André-de-Sangonis 34725 Hérault Occitanie

English :

Orchestrated by the Calle Del Mundo association, with the support of the local council, the open-air concerts will be held on the forecourt of the Raymond Boisset gymnasium, an ideal venue to welcome internationally-renowned artists with their spellbinding swing, contemporary jazz and Cuban rhythms.

6 p.m.: doors open to the public / refreshment bar / catering.

German :

Die Konzerte (unter freiem Himmel) werden von der Vereinigung Calle Del Mundo mit Unterstützung der Gemeinde organisiert und finden auf dem Vorplatz des Gymnasiums Raymond Boisset statt, einem idealen Ort, um international bekannte Künstler zwischen betörendem Swing, zeitgenössischem Jazz und kubanischen Rhythmen zu empfangen.

Um 18 Uhr: Öffnung der Türen für das Publikum / Getränkestand/ Essen.

Italiano :

Orchestrati dall’associazione Calle Del Mundo con il sostegno del Comune, i concerti all’aperto si terranno nel piazzale della palestra Raymond Boisset, luogo ideale per artisti di fama internazionale che si esibiranno in un mix di swing incantato, jazz contemporaneo e ritmi cubani.

Alle 18.00: apertura delle porte al pubblico / bar/ristorante/ristoro.

Espanol :

Orquestados por la asociación Calle del Mundo con el apoyo del ayuntamiento, los conciertos al aire libre tendrán lugar en la explanada del gimnasio Raymond Boisset, un lugar ideal para artistas de renombre internacional que interpretarán una mezcla de swing hechizante, jazz contemporáneo y ritmos cubanos.

A las 18:00: apertura al público / bar / catering.

