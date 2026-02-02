2ème Édition TIANMAY AN KANNAVAL, La Trinité, La Trinité

2ème Édition TIANMAY AN KANNAVAL Dimanche 15 février, 11h00 La Trinité Martinique

Inscription obligatoire auprès du Bureau Education à l’hôtel de Ville / Places limitées / pour plus d’infos : 05 96 58 20 12

Au programme

▪️ : Château gonflable et maquillage artistique gratuit

▪️ : Départ de la Parade (parking près de la médiathèque)

▪️ : Goûter pour les enfants inscrits au préalable

▪️ : Bal Tianmay gratuit dans un espace sanctuarisé pour l’occasion sur la Place Joyeuse.

▪️ : Fin de la manifestation

La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique 05 96 58 20 12

les enfants âgés de ̀ sont invités à s’amuser le dans le bourg au cours d’une expérience carnavalesque exceptionnelle en toute sécurité.