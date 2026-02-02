2ème Édition TIANMAY AN KANNAVAL, La Trinité, La Trinité
Inscription obligatoire auprès du Bureau Education à l’hôtel de Ville / Places limitées / pour plus d’infos : 05 96 58 20 12
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-15T16:00:00+01:00 – 2026-02-16T00:00:00+01:00
Fin : 2026-02-15T16:00:00+01:00 – 2026-02-16T00:00:00+01:00
Au programme
▪️ : Château gonflable et maquillage artistique gratuit
▪️ : Départ de la Parade (parking près de la médiathèque)
▪️ : Goûter pour les enfants inscrits au préalable
▪️ : Bal Tianmay gratuit dans un espace sanctuarisé pour l’occasion sur la Place Joyeuse.
▪️ : Fin de la manifestation
