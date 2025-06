2ème et 3ème fabriques des costumes et/ou accessoires des créatures aquatiques Centre Social et Culturel les Acacias Nanterre

2ème et 3ème fabriques des costumes et/ou accessoires des créatures aquatiques Centre Social et Culturel les Acacias Nanterre vendredi 25 juillet 2025 .

2ème et 3ème fabriques des costumes et/ou accessoires des créatures

aquatiques 25 juillet et 1 août Centre Social et Culturel les Acacias Hauts-de-Seine

Atelier gratuit et ouvert à tous·es

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-25T15:30:00 – 2025-07-25T18:00:00

Fin : 2025-08-01T15:30:00 – 2025-08-01T18:00:00

Pour cette série de 3 ateliers les publics seront accompagnés dans la fabrication des costumes. Les artistes mettrons à disposition des matériaux (plastazote, laine, tissus, fils de fer, peinture, etc.) et des outils (pistolet à colle chaude, agrafeuse, pinces, etc.) pour que chacun aboutisse à son idée de créature.

Les participant·e·s pourront mettrons en scène leur personnage dans l’espace urbain du quartier et le mettront aussi en mouvement. Où vit-il ? Dans un recoin, entre 2 bâtiments, dans un city stade ? Comment il découvre et sort-il de son milieu ? Que va-t-il découvrir ? Comment se déplace t-il ? Comment réagit-il à son nouveau milieu ? etc. Cette phase sera accompagnée par les artistes du collectif et un·e photographe. Pour chacun des personnages, des tirages photographiques seront sélectionnés.

Centre Social et Culturel les Acacias 1 Rue des Sorbiers, 92000 Nanterre Nanterre 92000 Quartier du Chemin de l’Île Hauts-de-Seine Île-de-France +33 6 98 09 61 99 http://www.lesplastikeuses.fr https://www.instagram.com/lesplastikeuses_/?next=%2F Plusieurs fois par semaine durant l’été, le CSC les Acacias s’installe Hors Les Murs en proposant diverses activités. Transports et parkings à proximité. Accès piéton.

© Les Plastikeuses