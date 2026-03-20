2ème étape du championnat de France Funboard Slalom et Slalom Windfoil

Du vendredi 17 au dimanche 19 avril 2026. Plage du Jaï Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-17

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-17

Championnat de France Slalom BRET’S Funboard tour AFF . Un évènement qui a lieu sur le spot mythique du Jaï où rivalisent de grands compétiteurs !

Un beau spectacle y est assuré, riche en émotions et en rebondissements !

Venez nombreux !

Le Club Nautique Marignanais organise, en partenariat avec l’Association Française de Funboard et la Fédération Française de Voile, la 2ème étape du championnat de France Funboard Slalom et Slalom Windfoil.



Disciplines slalom aileron (planche à voile), slalom windfoil (planche à voile à foil).



Pour information

– Le funboard est le cousin de la planche à voile. Il en possède toutes les caractéristiques mais on lui a retiré la dérive.

C’est un support très rapide capable de dépasser largement un catamaran malgré sa petite taille.



– Le windfoil est une pratique dérivée du windsurf qui met en avant la navigation en vol. Grâce à une diminution de la trainée et à la portance générée par le foil, les sensations de glisse sont décuplées. .

Plage du Jaï Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 09 02 18 base@cnmarignanais.fr

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English :

French Slalom Championship BRET’S Funboard tour AFF . An event that takes place on the mythical spot of Le Jaï, where great competitors compete!

It’s guaranteed to be a great show, with plenty of thrills and twists!

Come one, come all!

L’événement 2ème étape du championnat de France Funboard Slalom et Slalom Windfoil Marignane a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme de Marignane