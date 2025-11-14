2ème Exposition Photo annuelle de Saint-Gély Image Sallede la Frégère Saint-Gély-du-Fesc 14 – 23 novembre Entrée libre

Le club Saint Gély Image vous annonce sa 2ème exposition annuelle de photographie. Elle aura lieu du 14 au 23 novembre 2025, dans la Salle de la Frégère. Elle proposera environ 60 photos Noir & Blanc

Le club Saint Gély Image vous annonce sa 2ème exposition annuelle de photographie.

Elle aura lieu du 14 au 23 novembre 2025, dans la Salle d’exposition de la Frégère, 457 Grand Rue à St Gély du Fesc.

Elle proposera environ 60 photos Noir & Blanc, en thème libre et de tous formats, qui reflètent les talents et goûts variés des membres du club.

L’entrée sera libre, le samedi et le dimanche de 10h à 12hh30 et de 15h à 19h, et pendant la semaine de 17h à 19h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-14T17:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-23T19:00:00.000+01:00

1



Sallede la Frégère 457 Grand Rue 34980 Gély du Fesc Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault