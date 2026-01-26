2ème exposition Playmobil® Angiens

2ème exposition Playmobil®

Venez découvrir une exposition Playmobil® issue de collections privées, (présentée sans le soutien de Playmobil®).

Petits et grands pourront admirer des mises en scène uniques, fruit de la passion de collectionneurs.

Samedi de 13h à 18h

Dimanche de 10h à 17h

Salle des fêtes

Une tombola 100 % Playmobil® sera proposée tout au long du week-end, avec de belles surprises à la clé.

Un rendez-vous familial, ludique et plein de nostalgie à ne pas manquer ! .

Salle des fêtes Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 40 71

