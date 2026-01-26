2ème exposition Playmobil® Angiens
2ème exposition Playmobil®
Salle des fêtes Angiens Seine-Maritime
Venez découvrir une exposition Playmobil® issue de collections privées, (présentée sans le soutien de Playmobil®).
Petits et grands pourront admirer des mises en scène uniques, fruit de la passion de collectionneurs.
Samedi de 13h à 18h
Dimanche de 10h à 17h
Salle des fêtes
Une tombola 100 % Playmobil® sera proposée tout au long du week-end, avec de belles surprises à la clé.
Un rendez-vous familial, ludique et plein de nostalgie à ne pas manquer ! .
Salle des fêtes Angiens 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 40 71
