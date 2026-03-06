2ème Festival de Coussay-les-Bois L’église Saint-Martin Coussay-les-Bois

2ème Festival de Coussay-les-Bois

L’église Saint-Martin 1 rue de Clamart à Coussay-les-Bois Coussay-les-Bois Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-25 2026-04-26

.

L’église Saint-Martin 1 rue de Clamart à Coussay-les-Bois Coussay-les-Bois 86270 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : 2ème Festival de Coussay-les-Bois

L’événement 2ème Festival de Coussay-les-Bois Coussay-les-Bois a été mis à jour le 2026-03-04 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne