2ème festival retour vers le classique Route d’Aigre Tusson jeudi 21 août 2025.

Route d’Aigre Eglise St Jacques Tusson Charente

Début : 2025-08-21

fin : 2025-08-21

2025-08-21

Contes et légendes Concert musique de films

Route d’Aigre Eglise St Jacques Tusson 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine

English :

Contes et légendes Film music concert

German :

Märchen und Legenden Konzert Filmmusik

Italiano :

Racconti e leggende Film concerto musicale

Espanol :

Cuentos y leyendas Concierto de música de cine

