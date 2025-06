2ème Fête des foins à Bray-Saint-Christophe Bray-Saint-Christophe 22 juin 2025 10:00

Aisne

2ème Fête des foins à Bray-Saint-Christophe

Rendez-vous dimanche 22 juin à Bray-Saint-Christophe.

Le compte à rebours a commencé, on vous attend nombreux dimanche 22 juin pour notre fête des foins à l’ancienne.

Au programme dès 10h00

– démonstrations de fenaison à cheval avec Samuel Groucha,

– atelier jus de pomme pour les enfants,

– atelier de fabrication de corde,

– démonstration de débardage à cheval,

– marché des producteurs avec

– Ax’honey apiculteur,

– L’Atelier de Chantournage de David & Julie

– les savons de Mara,

– La Germoise Micro brasserie Bulle’s not dead

– Les fibres buissonnières

– Glaces doudouce

– Romain Julien Fromage de chevre,

– Lucie Pau et ses paniers.

– Expo de matériels agricoles anciens.

– Restauration sur place, tartes au maroilles et pizzas cuisson feu de bois

Balades en calèche gratuite pour toute la famille offerte par le Distri Club Medical Saint-Quentin, JMT Péronne, Cindy Denimal iad France. 0 .

Bray-Saint-Christophe 02480 Aisne Hauts-de-France +33 6 64 23 67 09

