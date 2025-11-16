2ÈME GRAND SALON DE L’AGRICULTURE CÔTE DU MIDI Narbonne

2ÈME GRAND SALON DE L’AGRICULTURE CÔTE DU MIDI

Du 14 au 16 novembre prochains, au Parc des Expositions à Narbonne, la Communauté d’Agglomération organise pour la deuxième fois le Grand Salon de l’Agriculture Côte du Midi à l’échelle de son territoire et poursuit ainsi le soutien aux agriculteurs, viticulteurs et artisans locaux.

From November 14 to 16, at the Parc des Expositions in Narbonne, the Communauté d?Agglomération is organizing for the second time the Grand Salon de l?Agriculture Côte du Midi on a regional scale, continuing its support for local farmers, winegrowers and craftsmen.

Vom 14. bis 16. November dieses Jahres organisiert die Communauté d’Agglomération im Parc des Expositions in Narbonne zum zweiten Mal die große Landwirtschaftsmesse Côte du Midi auf ihrem gesamten Gebiet und setzt damit ihre Unterstützung für lokale Landwirte, Winzer und Handwerker fort.

Dal 14 al 16 novembre, presso il Parc des Expositions di Narbonne, la Communauté d’Agglomération organizza per la seconda volta sul suo territorio il Grand Salon de l’Agriculture Côte du Midi, continuando a sostenere gli agricoltori, i viticoltori e gli artigiani locali.

Del 14 al 16 de noviembre, en el Parque de Exposiciones de Narbona, la Comunidad de Aglomeración organiza por segunda vez en su territorio el Gran Salón de la Agricultura de Côte du Midi, continuando así su apoyo a los agricultores, viticultores y artesanos locales.

