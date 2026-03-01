2ème interclubs des falaises en randonnée pédestre Ault
2ème interclubs des falaises en randonnée pédestre Ault samedi 28 mars 2026.
2ème interclubs des falaises en randonnée pédestre
Ault Somme
Début : 2026-03-28 08:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Organisé par Longe c’Ault.
– 8h30 Accueil café Salle du marché Centre d’Ault.
– 9h Départ boucle de 12 Km.
– 9h30 Départ boucle de 8,5 Km
– 12h Apéritif offert, puis au choix
* Pique nique tiré du coffre
* OU Cochon grillé avec légumes et dessert.
20€ par personne hors boissons.
Inscription obligatoire sur le site https://www.longecault.fr avant le 19 mars.
Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 46 39 73 longecault@gmail.com
English :
Organized by Longe c’Ault.
– 8:30 am: Welcome coffee Salle du marché Centre d’Ault.
– 9 a.m.: Start of 12 km loop.
– 9:30 am: Start of 8.5 km loop
– 12pm: Aperitif offered, followed by your choice of
* Picnic lunch
* OR Grilled pig with vegetables and dessert.
20? per person excluding drinks.
Registration required on https://www.longecault.fr before March 19.
L’événement 2ème interclubs des falaises en randonnée pédestre Ault a été mis à jour le 2026-03-06 par DESTINATION LE TREPORT MERS