2ème interclubs des falaises en randonnée pédestre

Ault Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 08:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Organisé par Longe c’Ault.

– 8h30 Accueil café Salle du marché Centre d’Ault.

– 9h Départ boucle de 12 Km.

– 9h30 Départ boucle de 8,5 Km

– 12h Apéritif offert, puis au choix

* Pique nique tiré du coffre

* OU Cochon grillé avec légumes et dessert.

20€ par personne hors boissons.

Inscription obligatoire sur le site https://www.longecault.fr avant le 19 mars.

Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 6 13 46 39 73 longecault@gmail.com

English :

Organized by Longe c’Ault.

– 8:30 am: Welcome coffee Salle du marché Centre d’Ault.

– 9 a.m.: Start of 12 km loop.

– 9:30 am: Start of 8.5 km loop

– 12pm: Aperitif offered, followed by your choice of

* Picnic lunch

* OR Grilled pig with vegetables and dessert.

20? per person excluding drinks.

Registration required on https://www.longecault.fr before March 19.

