2ème Journée des métiers de la musique Maison de la musique et de la danse Valence

2ème Journée des métiers de la musique

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-22 17:00:00

Date(s) :

2025-11-22

Le Conservatoire à Rayonnement Départemental Valence Romans Agglo (CRD) et Jazz action valence vous invitent à la rencontre des acteurs des métiers de la musique et à la découverte des formations qui permettent d’accéder à ces métiers.

.

Maison de la musique et de la danse 32 avenue Georges Clemenceau Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 41 89 60 info@jazzactionvalence.com

English :

The Conservatoire à Rayonnement Départemental Valence Romans Agglo (CRD) and Jazz Action Valence invite you to meet the key players in the music business and discover the training courses available.

German :

Das Conservatoire à Rayonnement Départemental Valence Romans Agglo (CRD) und Jazz action valence laden Sie ein, die Akteure der Musikberufe zu treffen und die Ausbildungen zu entdecken, die den Zugang zu diesen Berufen ermöglichen.

Italiano :

Il Conservatoire à Rayonnement Départemental Valence Romans Agglo (CRD) e Jazz Action Valence vi invitano a incontrare gli operatori del settore musicale e a scoprire i corsi di formazione disponibili.

Espanol :

El Conservatoire à Rayonnement Départemental Valence Romans Agglo (CRD) y Jazz Action Valence le invitan a conocer a los profesionales de la música y a informarse sobre las formaciones disponibles.

L’événement 2ème Journée des métiers de la musique Valence a été mis à jour le 2025-10-16 par Valence Romans Tourisme