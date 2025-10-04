2ème journée d’histoire Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin

2ème journée d’histoire Chaumont-en-Vexin Chaumont-en-Vexin samedi 4 octobre 2025.

2ème journée d’histoire Chaumont-en-Vexin

MAIRIE 45 RUE DE L HOTEL DE VILLE Chaumont-en-Vexin Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 09:45:00

fin : 2025-10-05 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

La Société Historique et Géographique du Bassin de l’Epte présente:

Après le succès rencontré en 2024, les partenaires de l’opération le musée Raymond Pillon, l’Office de la Culture et la SHGBE récidivent. La Ville accueille les « Secondes Journées d’histoire de Chaumont-en-Vexin » le samedi 4 et dimanche 5 octobre 2025

3 conférences le samedi à partir de 14h30 (mairie de Chaumont)

– les épisodes d’attaques par les Anglais dans le Vexin au Moyen-Age,

– Les ballastières de Gisors,

– Le château de Pontavesne à Montherlant,

Exposition sur les anciens moulins de Chaumont

Ils étaient nombreux moulin de la Ville, moulin Baudet ou Vaudreuil, moulin Crèvecoeur ou Danjean, moulin de la Barre, grand moulin de Laillerie, Bertichères… qui animaient la vie de la ville.

3 conférences dimanche 5 à partir de 09h45 (mairie de Chaumont)

– Des ermites aux portes de la ville,

– La Première Guerre mondiale à Chaumont et dans son canton,

– Balade au fil du patrimoine de Liancourt-Saint-Pierre

Dimanche 5 à 14h:

– Visite de Bertichères, en allant du château et des bâtiments de l’ancienne ferme jusqu’à la chapelle Saint-Eutrope, cœur de l’ancienne paroisse disparue de Morlincourt.

16h

– Démonstration à l’orgue de l’église

+ Exposition sur les anciens moulins de Chaumont

MAIRIE 45 RUE DE L HOTEL DE VILLE Chaumont-en-Vexin 60240 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 40 86 contact@tourisme-vexin-nacre.fr

English :

The Société Historique et Géographique du Bassin de l?Epte presents:

After the success of the 2024 event, the partners in the operation the Raymond Pillon Museum, the Office de la Culture and the SHGBE are doing it again. The town will host the « Second Journées d?histoire de Chaumont-en-Vexin » on Saturday 4th and Sunday 5th October 2025

3 lectures on Saturday from 2.30pm (Chaumont town hall)

– english attacks in the Vexin during the Middle Ages,

– The ballast pits of Gisors,

– Château de Pontavesne in Montherlant,

Exhibition on the old mills of Chaumont:

There were many of them: Moulin de la Ville, Moulin Baudet or Vaudreuil, Moulin Crèvecoeur or Danjean, Moulin de la Barre, Grand Moulin de Laillerie, Bertichères? all of which contributed to the life of the town.

3 lectures Sunday 5 from 09:45 (Chaumont town hall)

– Hermits at the gates of the town,

– The First World War in Chaumont and its surrounding area,

– A walk through the heritage of Liancourt-Saint-Pierre

Sunday 5 at 2pm:

– Visit Bertichères, from the château and former farm buildings to the chapel of Saint-Eutrope, the heart of the former parish of Morlincourt.

16h

– Church organ demonstration

+ Exhibition on the old mills of Chaumont

German :

Die Société Historique et Géographique du Bassin de l’Epte präsentiert:

Nach dem Erfolg im Jahr 2024 werden die Partner der Veranstaltung, das Museum Raymond Pillon, das Kulturamt und die SHGBE, erneut teilnehmen. Die Stadt richtet am Samstag, den 4. und Sonntag, den 5. Oktober 2025 die « Seconde Journées d’histoire de Chaumont-en-Vexin » aus

3 Vorträge am Samstag ab 14:30 Uhr (Rathaus von Chaumont)

– episoden von Angriffen durch die Engländer im Vexin im Mittelalter,

– Die Schottergruben von Gisors,

– Das Schloss Pontavesne in Montherlant,

Ausstellung über die alten Mühlen von Chaumont

Es gab zahlreiche Mühlen: Moulin de la Ville, Moulin Baudet oder Vaudreuil, Moulin Crèvecoeur oder Danjean, Moulin de la Barre, Grand moulin de Laillerie, Bertichères usw., die das Leben in der Stadt bestimmten.

3 Vorträge am Sonntag, den 5. ab 09:45 Uhr (Rathaus von Chaumont)

– Einsiedler vor den Toren der Stadt,

– Der Erste Weltkrieg in Chaumont und seinem Kanton,

– Spaziergang entlang des Kulturerbes von Liancourt-Saint-Pierre

Sonntag, den 5. um 14.00 Uhr:

– Besichtigung von Bertichères, vom Schloss und den Gebäuden des ehemaligen Bauernhofs bis zur Kapelle Saint-Eutrope, dem Herzstück der verschwundenen Pfarrei Morlincourt.

16h

– Vorführung an der Kirchenorgel

+ Ausstellung über die alten Mühlen von Chaumont

Italiano :

La Société Historique et Géographique du Bassin de l’Epte presenta:

Dopo il successo dell’evento del 2024, i partner dell’operazione il Museo Raymond Pillon, l’Ufficio della Cultura e la SHGBE si ripetono. La città ospiterà le « Seconde Giornate della Storia di Chaumont-en-Vexin » sabato 4 e domenica 5 ottobre 2025

3 conferenze sabato dalle 14.30 (Municipio di Chaumont)

– episodi di attacchi da parte degli inglesi nel Vexin nel Medioevo,

– Le cave di zavorra di Gisors,

– Il castello di Pontavesne a Montherlant,

Mostra sugli antichi mulini di Chaumont:

Ce n’erano molti: il Moulin de la Ville, il Moulin Baudet o Vaudreuil, il Moulin Crèvecoeur o Danjean, il Moulin de la Barre, il grande Moulin de Laillerie, Bertichères, ecc. che davano vita alla città.

3 conferenze domenica 5 dalle 9.45 (municipio di Chaumont)

– Eremiti alle porte della città,

– La prima guerra mondiale a Chaumont e dintorni,

– Una passeggiata nel patrimonio di Liancourt-Saint-Pierre

Domenica 5 alle 14.00:

– Visita di Bertichères, dal castello e dagli edifici dell’antica fattoria alla cappella di Saint-Eutrope, cuore dell’antica parrocchia di Morlincourt.

16h

– Dimostrazione sull’organo della chiesa

+ Mostra sugli antichi mulini di Chaumont

Espanol :

La Société Historique et Géographique du Bassin de l’Epte presenta:

Tras el éxito de la edición de 2024, los socios de la operación, el Museo Raymond Pillon, la Oficina de Cultura y la SHGBE, vuelven a la carga. La ciudad acogerá las « Segundas Jornadas de Historia de Chaumont-en-Vexin » el sábado 4 y el domingo 5 de octubre de 2025

3 conferencias el sábado a partir de las 14.30 h (Ayuntamiento de Chaumont)

– episodios de ataques de los ingleses en el Vexin en la Edad Media,

– Los fosos de lastre de Gisors,

– El castillo de Pontavesne en Montherlant,

Exposición sobre los antiguos molinos de Chaumont:

Eran muchos: el Moulin de la Ville, el Moulin Baudet o Vaudreuil, el Moulin Crèvecoeur o Danjean, el Moulin de la Barre, el gran Moulin de Laillerie, Bertichères, etc., que daban vida a la ciudad.

3 conferencias el domingo 5 a partir de las 9.45 h (Ayuntamiento de Chaumont)

– Ermitaños a las puertas de la ciudad,

– La Primera Guerra Mundial en Chaumont y sus alrededores,

– Un paseo por el patrimonio de Liancourt-Saint-Pierre

Domingo 5 a las 14:00 h:

– Visita de Bertichères, desde el castillo y los edificios de la antigua granja hasta la capilla de Saint-Eutrope, corazón de la antigua parroquia de Morlincourt.

16h

– Demostración en el órgano de la iglesia

+ Exposición sobre los antiguos molinos de Chaumont

